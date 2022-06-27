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Спорт

Российский игрок НХЛ прокомментировал победу в Кубке Стэнли

Российский игрок НХЛ Ничушкин после победы в Кубке Стэнли написал, что его мечта сбылась

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли сезона-2021/2022.

«Мечта сбылась. Не нужно слов», — написал хоккеист, прикрепив видео, где он сначала поднимает Кубок Стэнли, а затем пьет из него шампанское в раздевалке. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Колорадо» выиграли Кубок Стэнли впервые с 2001 года. В финале они оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг», переиграв их со счетом в серии 4-2.

Ничушкин стал 36-м по счету россиянином, выигравшим Кубок Стэнли. Он является воспитанником челябинского «Трактора». На его счету серебро Континентальной хоккейной лиги в составе ЦСКА. Хоккеист выступает в НХЛ с 2018 года, в составе «Колорадо» — с сезона-2019/2020.

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