«Севмаш» построит обитаемый подводный аппарат для «Газпрома»

«Севмаш» начал строить обитаемый подводный аппарат проекта 03660 «Ясон» для «Газпрома»

«Севмаш» начал строить обитаемый подводный аппарат для «Газпрома». Торжественная церемония закладки аппарата проекта 03660 «Ясон» состоялась в Северодвинске, сообщает производственное объединение.

«Обитаемый подводный аппарат водоизмещением около 15 тонн и обзором 270 градусов предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов. Инновационный проект направлен на повышение надежности и безопасности процесса транспортировки газа», — говорится в пресс-релизе.

Там же сообщается, что «объект может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания».

Ранее в июне источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

В этом же месяце советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Владислав Занин заявил, что подводный беспилотник-планер для МЧС России, предназначенный для обследования объектов в условиях радиации, будет готов к серийному производству через три-четыре года.