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«Севмаш» построит обитаемый подводный аппарат для «Газпрома»

«Севмаш» начал строить обитаемый подводный аппарат проекта 03660 «Ясон» для «Газпрома»

Фото: пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

«Севмаш» начал строить обитаемый подводный аппарат для «Газпрома». Торжественная церемония закладки аппарата проекта 03660 «Ясон» состоялась в Северодвинске, сообщает производственное объединение.

«Обитаемый подводный аппарат водоизмещением около 15 тонн и обзором 270 градусов предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов. Инновационный проект направлен на повышение надежности и безопасности процесса транспортировки газа», — говорится в пресс-релизе.

Там же сообщается, что «объект может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания».

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Ранее в июне источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

В этом же месяце советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Владислав Занин заявил, что подводный беспилотник-планер для МЧС России, предназначенный для обследования объектов в условиях радиации, будет готов к серийному производству через три-четыре года.

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Иван Потапов
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