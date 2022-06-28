Страны из «Большой двадцатки» назвали перспективными членами БРИКС

Экономист Лисоволик назвал Турцию и Индонезию перспективными членами БРИКС

Такие члены «Большой двадцатки», как Индонезия и Турция, в перспективе могут стать членами группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», кандидат экономических наук Ярослав Лисоволик в комментарии «Ленте.ру».

Лисоволик назвал перспективу расширения БРИКС за счет присоединения новых стран безусловной. Эксперт отметил, что интерес к объединению могут проявить и страны «глобального Юга», такие как Саудовская Аравия.

«Но, наверное, большей перспективой и большим потенциалом обладает не столько этот процесс присоединения одной или двух стран к ядру БРИКС, а выстраивание широкого круга друзей и интеграционных платформ стран БРИКС с их региональными партнерами», — добавил экономист. По его словам, круг друзей и потенциальных членов БРИКС может расшириться до 100 стран.

«Поэтому я считаю, что присоединение Ирана и Аргентины к ядру БРИКС — это только одна небольшая часть того, что на самом деле может стать новым началом в функционировании блока БРИКС, а именно этот формат БРИКС+ может стать действительно основой не только для широких процессов открытости и интеграции, но и началом нового этапа глобализации, который будет более устойчивым, что мы видели до этого», — заключил экономист.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подготовительный процесс для расширения объединения БРИКС запущен. «Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях», — уточнил дипломат.