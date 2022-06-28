Лавров заявил о запуске подготовительного процесса для расширения БРИКС

Глава МИД России Лавров заявил, что подготовительный процесс для расширения БРИКС запущен

Подготовительный процесс для расширения объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) запущен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях», — уточнил дипломат.

Лавров также отметил, что решение вступлении той или иной страны в БРИКС будет определяться консенсусом. «Главным критерием здесь будет прежде всего обеспечение дальнейшей эффективности, повышение практической отдачи от работы этой структуры», — рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран подал заявку на вступление в БРИКС. О соответствующем стремлении заявил и президент Аргентины Альберто Фернандес.

23 июня лидеры стран-участниц БРИКС приняли и подписали итоговую декларацию по результатам обсуждений в ходе четырнадцатого саммита организации, который завершился в Пекине. Государства провозгласили стремление к ядерному разоружению во избежание конфликтов с использованием оружия массового поражения.