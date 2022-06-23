Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Пекине

Лидеры БРИКС подписали итоговую декларацию четырнадцатого саммита организации

Лидеры стран-участниц БРИКС приняли и подписали итоговую декларацию по результатам обсуждений в ходе четырнадцатого саммита организации, который завершился в Пекине. Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Стороны договорились поддерживать меры для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, содействовать экономическому развитию участников организации в различных сферах и способствовать участию развивающихся стран в мировой экономике.

Также страны выступили за укрепление совместной обороны от терроризма, создание мер против фейковой информации и преступных способов по отмыванию незаконных денежных средств, а также провозгласили стремление к ядерному разоружению во избежание конфликтов с использованием оружия массового поражения.