Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Пекине
Лидеры стран-участниц БРИКС приняли и подписали итоговую декларацию по результатам обсуждений в ходе четырнадцатого саммита организации, который завершился в Пекине. Ее текст опубликован на официальном сайте Кремля.
Стороны договорились поддерживать меры для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, содействовать экономическому развитию участников организации в различных сферах и способствовать участию развивающихся стран в мировой экономике.
Также страны выступили за укрепление совместной обороны от терроризма, создание мер против фейковой информации и преступных способов по отмыванию незаконных денежных средств, а также провозгласили стремление к ядерному разоружению во избежание конфликтов с использованием оружия массового поражения.