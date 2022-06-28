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Экономика

Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины

Еврокомиссия сообщила о начале торговли электроэнергией с Украиной с 30 июня

Фото: Thierry Monasse /Getty Images

Европейский союз и Украина начнут торговать электроэнергией с 30 июня, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее заявление приводится на сайте Еврокомиссии.

По словам Симсон, этот шаг поможет и Украине, и Европе, где таким образом можно добиться смягчения последствий энергокризиса. Украина, отметила она, сможет рассчитывать на доходы, которые поддержат ее энергосистему в условиях сокращения внутренних поступлений на фоне военных действий. «Для ЕС в то же время будет доступно дополнительное электричество в период, когда цены чрезвычайно высоки», — добавила Симсон.

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E уточнила, что сначала хотят запустить торговлю по направлению Украина — Румыния, позже присоединятся Словакия и Венгрия. Торговать электроэнергией с Европой начнет и Молдавия, также получившая статус кандидата на вступление в Евросоюз вместе с Украиной.

В июне глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивал, что импорт электроэнергии из страны может помочь Европе заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа. Украина была подключена к энергосети Евросоюза в марте, после начала военной операции России.

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Платон Щукин
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