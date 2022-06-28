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Спорт

Семикратный чемпион «Формулы-1» подвергся расистским оскорблениям

Экс-гонщик «Формулы-1» Пике-старший выступил с расистскими оскорблениями в адрес Хэмилтона

Фото: Clive Mason / Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям со стороны бывшего бразильского гонщика Нельсона Пике-старшего. Отрывки из интервью Пике, датированного ноябрем 2021-го, приводит издание Uol.

Пике выступил с рассуждением о столкновении Хэмилтона с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. В ходе разговора он трижды назвал британца neguinho, что является расистским оскорблением. «Этот маленький neguinho (ниггер, — прим. "Ленты.ру") подставился под удар, потому что в том повороте просто не было места для двух машин. Это был грязный прием. Ему повезло, что пострадал только Ферстаппен, который вылетел с трассы», — сказал экс-гонщик.

Представители «Формулы-1» отреагировали на инцидент и осудили слова Пике. «Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в какой форме, им нет места в обществе. Льюис — невероятный амбассадор нашего спорта и заслуживает уважения», — говорится в заявлении.

12 декабря Хэмилтон упустил восьмое чемпионство в «Формуле-1». В финальной гонке на Гран-при Абу-Даби он уступил Ферстаппену, который впервые завоевал титул.

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