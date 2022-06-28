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Продукции из Херсона предрекли появление на российском рынке

Экономист Холод назвал неизбежным появление херсонских продуктов на российском рынке

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Сельскохозяйственная продукция Херсонской области, в том числе арбузы, в перспективе появятся на российском рынке. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. Он назвал несколько факторов, от которых это зависит.

«Херсон славится всем спектром хорошей продукции. У них и зерно выращивалось, и масличные, и овощи с фруктами хорошие. Это мощный аграрный регион», — сказал он.

То, что продукция так или иначе будет попадать на рынок, это из разряда двух пословиц — либо вода дырочку найдет, либо свято место пусто не бывает

Леонид Холодкандидат экономических наук
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При этом объемы и скорость попадания товаров в российские регионы зависят от ряда обстоятельств, утверждает специалист.

«Там и проблема логистики, и проблема с собственниками этого урожая. Если тот, кому он принадлежит, отсутствует — это один вопрос. Если он не хочет продавать россиянам — второй вопрос, если хочет — третий. Предсказать по объему сложно, но продукция точно будет представлена на рынке», — заключил он.

Ранее крымские продавцы овощей и фруктов пожаловались, что в республике возникает переизбыток товаров из-за дополнительных поставок продукции из Херсона.

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Варвара Кошечкина
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