В России подешевели некоторые продукты

Росстат зафиксировал продолжающееся несколько недель подряд снижение цен на ряд продуктов

Росстат зафиксировал продолжающееся несколько недель подряд снижение цен на ряд продуктов, об этом сообщает «Российская газета».

Так, с 11 по 17 июня в России подешевел сахар, потеряв в стоимости два процента. Однако он же оказался самым подорожавшим с начала года, прибавив 40,8 процента.

Цена куриных яиц снизилась за неделю на 0,6 процента, молока — на 0,4 процента, гречки — на 0,3 процента. Стали дешевле на 0,2 процента сосиски, сардельки, творог, сухие смеси для детского питания.

На 0,1 процента подешевела свинина, курица осталась на прежнем уровне. Больше всего снизились цены на фрукты и овощи: капусты (минус 9,5 процента), помидоры (6,5 процента), свекла (3,8 процента), бананы (3,7 процента), репчатый лук (2,1 процента), морковь (2 процента), картофель (0,2 процента), огурцы (0,1 процента).

Подорожали в России яблоки, маргарин и чай, прибавив в стоимости 0,3 процента, рис и вермишель (на 0,4 процента), мороженая рыба и сыры (0,2 процента). Сливочное масло, макароны и мучные изделия стали дороже на 0,1 процента.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети вернули традиционные скидки на товары после того, как ретейл принял решение отменить их в феврале из-за ажиотажного спроса. Отмечается, что акции распространяются на бакалею, мясные изделия и молочные продукты, а цены в текущем году могут оказаться ниже, чем в прошлом.

Синдром отмены: Россия



