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В России подешевели некоторые продукты

Росстат зафиксировал продолжающееся несколько недель подряд снижение цен на ряд продуктов

Фото: Globallookpress.com

Росстат зафиксировал продолжающееся несколько недель подряд снижение цен на ряд продуктов, об этом сообщает «Российская газета».

Так, с 11 по 17 июня в России подешевел сахар, потеряв в стоимости два процента. Однако он же оказался самым подорожавшим с начала года, прибавив 40,8 процента.

Цена куриных яиц снизилась за неделю на 0,6 процента, молока — на 0,4 процента, гречки — на 0,3 процента. Стали дешевле на 0,2 процента сосиски, сардельки, творог, сухие смеси для детского питания.

На 0,1 процента подешевела свинина, курица осталась на прежнем уровне. Больше всего снизились цены на фрукты и овощи: капусты (минус 9,5 процента), помидоры (6,5 процента), свекла (3,8 процента), бананы (3,7 процента), репчатый лук (2,1 процента), морковь (2 процента), картофель (0,2 процента), огурцы (0,1 процента).

Подорожали в России яблоки, маргарин и чай, прибавив в стоимости 0,3 процента, рис и вермишель (на 0,4 процента), мороженая рыба и сыры (0,2 процента). Сливочное масло, макароны и мучные изделия стали дороже на 0,1 процента.

Ранее сообщалось, что российские торговые сети вернули традиционные скидки на товары после того, как ретейл принял решение отменить их в феврале из-за ажиотажного спроса. Отмечается, что акции распространяются на бакалею, мясные изделия и молочные продукты, а цены в текущем году могут оказаться ниже, чем в прошлом.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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