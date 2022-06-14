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Российские торговые сети вернули традиционные скидки и акции на товары

«Известия»: ритейл в РФ вернулся к традиционным скидкам на товары после отмен в феврале

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Российские торговые сети вернули традиционные скидки на товары после того, как ритейл принял решение отменить их в феврале из-за ажиотажного спроса. Об этом сообщают «Известия».

Акции распространяются на бакалею, мясные изделия и молочные продукты, цены в текущем году могут оказаться даже ниже, чем в прошлом, отмечается в материале. Это происходит в том числе из-за того, что производители дают дисконт сетям, которые доходят до 30 процентов.

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что скидки возвращаются частично, не на все категории товаров и не в больших объемах. В «Магните» рассказали, что существенно снижают цены производители кондитерских изделий, поскольку из-за повышения цен на их продукцию снизился спрос. Акции позволят им распродать товар со складов.

Совладелец мясопереработчика «Окраина» Виталий Деледивка отметил, что на их продукцию появляется скидка, увеличенная на 5-10 процентных пунктов, в «Глобусе», «Ленте», «Ашане» представлено не менее трех позиций по акции. Он объяснил это снижением стоимости сырья, например, свинины, которая подешевела на восемь процентов, а также упаковки.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что производители, которые могут предложить скидку, получили возможность выйти вперед по продажам. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указал, что участвовать в акциях могут только те компании, которые в момент скачков курса и сильного роста себестоимости смогли скорректировать цены и снизить стоимость при отгрузке торговым сетям.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2022 года россияне потеряли интерес к сервисам для заказа готовой еды и наборов для готовки — трафик на сайтах доставки упал почти на 38,3 процента в годовом выражении. Снижение популярности сервисов доставки привело к закрытию части проектов и отказу фирм развиваться в этой сфере.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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