Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Джонни Депп побрился и сменил прическу после победы над Эмбер Херд в суде

Актер Джонни Депп появился на публике с косой после победы над Эмбер Херд в суде

Фото: Steve Helber / Reuters

Американский актер Джонни Депп появился на публике с новой прической, после того как выиграл в суде с бывшей женой Эмбер Херд. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

59-летнюю знаменитость заметили в аэропорту Парижа, когда он направлялся на посадку в личный самолет после прослушивания на роль в очередном фильме. Папарацци сняли его в бежевой куртке с бахромой, черных джинсах и грубых ботинках. В качестве аксессуаров Депп выбрал шляпу, бордовую бандану, очки-авиаторы и несколько перстней.

Материалы по теме:
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд.Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
1 июня 2022
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022

Журналисты обратили внимание на то, что актер сменил имидж после победы над Херд в разбирательстве. На размещенных кадрах видно, что актер сбрил бороду и усы, а также заплел волосы в косу вместо того, чтобы сделать привычные хвост или пучок, которые он предпочитал носить во время слушания, длившееся почти два месяца в Фейрфаксе, штат Вирджиния.

Ранее стало известно, что Депп выиграл суд против Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов. Однако адвокат актрисы Элейн Бредехофт заявила о невозможности клиентки выплатить долг после поражения в процессе.

Позднее юристы Деппа сообщили, что актер намерен простить долг, который ему обязана выплатить бывшая супруга. Они подчеркнули, что главной целью артиста в процессе судебного разбирательства было восстановить репутацию, а не получить деньги от Херд, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
В России прокомментировали возможность наказания за вынос еды со шведского стола
Сайт Росреестра взломали
Осужденный на восемь лет за хищение миллиарда рублей экс-глава ФСИН освободился
Названа причина ухода зятя Ельцина с поста советника Путина
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
В России изменились правила судоходства для иностранных кораблей
Суды смогут прекращать дела при неявке на заседание частного обвинителя
Брокер попросил россиян отказаться от его услуг под угрозой потери денег
Акулу из IKEA захотели продать за десятки тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.