Джонни Депп побрился и сменил прическу после победы над Эмбер Херд в суде

Актер Джонни Депп появился на публике с косой после победы над Эмбер Херд в суде

Американский актер Джонни Депп появился на публике с новой прической, после того как выиграл в суде с бывшей женой Эмбер Херд. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

59-летнюю знаменитость заметили в аэропорту Парижа, когда он направлялся на посадку в личный самолет после прослушивания на роль в очередном фильме. Папарацци сняли его в бежевой куртке с бахромой, черных джинсах и грубых ботинках. В качестве аксессуаров Депп выбрал шляпу, бордовую бандану, очки-авиаторы и несколько перстней.

Журналисты обратили внимание на то, что актер сменил имидж после победы над Херд в разбирательстве. На размещенных кадрах видно, что актер сбрил бороду и усы, а также заплел волосы в косу вместо того, чтобы сделать привычные хвост или пучок, которые он предпочитал носить во время слушания, длившееся почти два месяца в Фейрфаксе, штат Вирджиния.

Ранее стало известно, что Депп выиграл суд против Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов. Однако адвокат актрисы Элейн Бредехофт заявила о невозможности клиентки выплатить долг после поражения в процессе.

Позднее юристы Деппа сообщили, что актер намерен простить долг, который ему обязана выплатить бывшая супруга. Они подчеркнули, что главной целью артиста в процессе судебного разбирательства было восстановить репутацию, а не получить деньги от Херд, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.