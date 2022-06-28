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Спорт

Стало известно о конфликте Панарина с руководством «Нью-Йорк Рейнджерс»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Друри оказался недоволен игрой Артемия Панарина
Артемий Панарин

Артемий Панарин. Фото: Kim Klement-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может покинуть команду в межсезонье. Об этом стало известно изданию The Hockey News.

По информации источника, у 30-летнего форварда конфликт с руководством команды. Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Друри оказался недоволен игрой Панарина в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Если ситуация не изменится, россиянин может попросить об обмене.

В завершившемся сезоне Панарин вместе с командой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. В плей-офф он провел 20 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами. В регулярном чемпионате форвард выступил в 75 встречах и поразил ворота соперников 22 раза.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026-го.

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