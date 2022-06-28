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В ЛНР отследили обстрелявшую Перевальск американскую РСЗО

Офицер ЛНР Марочко заявил, что в республике отследили обстрелявшую Перевальск РСЗО из США

Фото: Kento Nara / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что средства оперативного контроля ЛНР отследили передвижение американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обстрелявшей Перевальск. Об этом сообщает ТАСС.

«Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен», — сказал Марочко.

Ранее стало известно, что украинские военные впервые применили ракетную систему залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS, привезенную из США. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету в сторону Перевальска.

25 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что HIMARS доставлены на Украину и уже применяются в боевых действиях.

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Алевтина Запольская
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