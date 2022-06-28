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Сергей Соседов сообщил о схожести Юрия Шатунова с Ольгой Бузовой

Журналист Сергей Соседов рассказал о схожести Юрия Шатунова и Ольги Бузовой

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

54-летний российский журналист и телеведущий Сергей Соседов рассказал о сходстве экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Музыкальный критик поведал, что обе звезды не обладали профессиональными вокальными данными, однако были приняты зрителями, так как сами вышли из народа.

«У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. Он был как Бузова современная. Посредственность», — сообщил Соседов.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Похороны музыканта прошли 26 июня на Троекуровском кладбище.

После церемонии прощания основатель музыкального коллектива и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов заявил о том, что вдова Шатунова, а также его дети начнут судебные разбирательства с продюсером группы Андреем Разиным за исключительные права на песни.

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Анастасия Астахова
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