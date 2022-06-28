Интернет Starlink замедлился
Специалисты принадлежащего компании Ookla сервиса Speedtest выяснили, что средняя скорость интернета Starlink снизилась. Об этом сообщается на сайте компании.
На основе собранных сервисом данных аналитики сделали вывод, что в период с января по март скорость Starlink замедлилась в нескольких регионах. Так, в США и Канаде средняя скорость спутникового интернета достигла 90,55 и 94,4 мегабит в секунду, тогда как в четвертом квартале 2021 года она составляла 104,97 и 106,64 мегабит в секунду соответственно.
При этом специалисты Ookla отметили, что глобально скорость интернета Starlink имеет тенденцию к росту. В мае журналисты издания Wccftech обратили внимание, что скорость Starlink в США превысила рекордные 300 мегабит в секунду. В некоторых странах Европы Starlink превосходит среднюю скорость загрузки от традиционных провайдеров интернета.
Также в отчете говорится, что если рассматривать скорость загрузки Starlink по годам, то для абонентов из США и Канады показатели сервиса в целом увеличились. Также Starlink может предоставить гораздо большую скорость соединения, чем предложения от конкурентов из Viasat и HughesNet. «Все больше компаний стремятся конкурировать со Starlink и запускать свои собственные решения», — подытожили авторы отчета.
В конце мая стало известно, что число абонентов спутникового интернета Starlink достигло рекордной отметки — 400 тысяч пользователей. Сервис активен в 48 штатах США и 36 странах.