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Starlink получил рекордное число абонентов

CNBC: количество абонентов интернета Starlink превысило 400 тысяч

Фото: Brisa Palomar / Globallookpress.com

Число абонентов спутникового интернета Starlink достигло рекордной отметки. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам журналистов, об этом сообщила сама SpaceX во время презентации для федеральных регулирующих органов на прошлой неделе. В корпорации заявили, что количество абонентов по всему миру превысило показатель в 400 тысяч.

Специалисты отметили, что раскрытие информации о рекордных данных свидетельствует о том, что компания уверена в быстром наборе новых клиентов. Судя по представленному отчету, за два месяца Starlink получила 150 тысяч абонентов — в конце марта представители компании заявляли, что к сервису спутникового интернета подключено около 250 тысяч человек.

В презентации SpaceX, представленной для Федеральной комиссией по связи (FCC), отмечалось, что сервис активен в 48 штатах США и 36 странах. Starlink начала работу в октябре 2020 года.

В конце мая пользователи из США обратили внимание на рекордную скорость спутникового интернета Starlink от SpaceX. Один из абонентов из штата Висконсин зафиксировал скорость интернета 301 мегабит в секунду.

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Андрей Ставицкий
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