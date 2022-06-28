Названа причина ухода зятя Ельцина с поста советника Путина

В Ельцин центре заявили, что Юмашев подал в отставку по состоянию здоровья

Уход зятя экс-главы государства Бориса Ельцина Валентина Юмашева с поста советника президента России на общественных началах связан с состоянием здоровья, а также желанием сосредоточиться на делах Ельцин центра, а не со специальной военной операцией на Украине. Такую причину назвал председатель правления и исполнительный директор центра Александр Дроздов в эфире RTVI.

31 мая стало известно, что советник Владимира Путина Валентин Юмашев ушел в отставку. По словам первого заместителя исполнительного директора Ельцин Центра Людмилы Телень, Юмашев покинул Кремль в апреле. Вместе с тем чиновник отказался от должности по собственной инициативе, добавила она.

В июне представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев примерно месяц назад покинул пост советника главы государства на общественных началах.

Юмашев руководил администрацией президента в период с марта 1997-го по декабрь 1998 года. После ухода с поста он был назначен советником президента Бориса Ельцина и с тех пор не покидал пост. Таким образом, он был советником при всех президентах России.