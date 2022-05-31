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Советник всех президентов России Валентин Юмашев ушел из Кремля

Советник всех президентов России на общественных началах Валентин Юмашев подал в отставку

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Советник Владимира Путина Валентин Юмашев ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам первого заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмилы Телень, Юмашев покинул Кремль в апреле. При этом, добавила она, чиновник отказался от должности по собственной инициативе. Юмашев числился советником Кремля на общественных началах.

Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997-го по декабрь 1998 года. После ухода с поста он был назначен советником президента Бориса Ельцина и с тех пор не покидал пост. Таким образом, он был советником при всех президентах России.

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Не считать официальной позицией

Ранее сам Юмашев рассказал, что у него нет четко определенного круга курируемых вопросов или обязанностей. «Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу», — добавил он.

В 2021 году официальный представитель президента России Дмитрий Песков попросил не считать заявления Юмашева официальной позицией Кремля. Комментируя высказывание Юмашева о «закончившихся в Белоруссии выборах», чиновник отметил, что эта точка зрения «никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции России».

Зять Ельцина

Юмашев женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. Дьяченко также во второй половине 1990-х занимала должность советника главы государства.

По информации СМИ, Юмашев в 2016 году прошел курс лечения от онкологического заболевания в одной из клиник США.

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Будучи членом правления «Ельцин-центра», Юмашев собирается принимать активное участие в деятельности организации, рассказала URA.RU Телень. Также, отметила она, в работе «Ельцин-Центра» никаких изменений не предполагается.

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Марина Совина
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