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Песков попросил не считать слова зятя Ельцина официальной позицией Кремля

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Заявление Валентина Юмашева, зятя первого президента России Бориса Ельцина, о ситуации с выборами в Белоруссии не имеет отношения к официальной позиции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представителя Кремля спросили, совпадает ли заявление Юмашева, действующего советника президента на общественных началах, с позицией Владимира Путина и знает ли глава государства о такой точке зрения. «Два раза — нет. Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции России», — ответил Песков.

24 апреля в интервью Forbes Юмашев заявил, что после первой победы Александра Лукашенко на президентских выборах в Белорусии в этой стране «выборы закончились». «В 1994 году на выборах побеждает Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», — сказал он.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста, которых продолжаются до сих пор.

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