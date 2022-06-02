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Кремль подтвердил отставку зятя Ельцина с поста советника Путина

Песков подтвердил, что зять Ельцина Юмашев покинул пост советника президента Путина
Валентин Юмашев

Валентин Юмашев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев примерно месяц назад покинул пост советника главы государства на общественных началах. Об этом сообщает ТАСС.

О возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника президента России стало известно 31 мая.

По словам первого заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмилы Телень, он покинул Кремль в апреле. При этом чиновник отказался от должности по собственной инициативе, добавила она.

В 2021 году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попросил не считать заявления Юмашева официальной позицией Кремля. Комментируя его высказывание о «закончившихся в Белоруссии выборах», чиновник отметил, что эта точка зрения «никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции России».

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Юлия Ямпольская
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