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Названа новая причина нежелания Турции пускать Финляндию и Швецию в НАТО

Политолог Октай: Турция не желает пускать Финляндию и Швецию в НАТО из-за России

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Турция не желает пускать Финляндию и Швецию в НАТО из-за России. Об этом заявил РИА Новости директор турецкого центра стратегических исследований Kafkassam Хасан Октай.

«Турция как страна Североатлантического альянса выступила против претензий Швеции и Финляндии на членство в этом военном блоке исключительно из-за опасений в связи с возможной реакцией РФ», — назвал политолог истинную причину категоричной позиции Анкары.

Октай объяснил, что Турция продолжает развивать всесторонние отношения с Россией. Вместе с тем «украинский кризис подвел эти отношения к чувствительной для обеих стран черте». В каком-то смысле Турция поддерживает Россию, не присоединяясь к западным санкциям и не закрывая проливы.

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В то же время, по мнению эксперта, Анкара ожидает от Москвы такого же осторожного подхода по ряду вопросов. В частности, Турция заинтересована в возобновлении мирных переговоров в Стамбуле.

Ранее в НАТО сообщили, что Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в альянсе. Как рассказали в канцелярии президента Турции, страны согласились на полное сотрудничество в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями, признанными в Турции террористическими.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.

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Алина Гончарова
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