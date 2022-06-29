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Спорт

Дочь Тутберидзе пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающая в танцах на льду, пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте The Skating Lesson.

По информации источника, спортсмены выступят перед федерацией 30 июня. Отмечается, что в данный момент фигуристы тренируются в Штатах.

В начале июня появилась информация о том, что Дэвис перейдет в сборную США. Затем мать спортсменки, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла эту информацию о планах дочери.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

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Анастасия Борисова
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