В МИД оценили вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Замглавы МИД Рябков: Россия негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Москва негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, так как расширение альянса дестабилизирует международную обстановку. Так оценил решение НАТО замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что российская сторона осуждает безответственный курс НАТО, разрушающий европейскую архитектуру безопасности. «Безопасности это не добавляет, ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу», — уточнил он.

Рябков отметил, что решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс блока на агрессивное сдерживание Москвы. «Это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надёжно, стопроцентно», — резюмировал он.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.