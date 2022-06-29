МИД назвал решения Норвегии по Шпицбергену неприемлемыми

МИД России заявил норвежскому дипломату о неприемлемости решения по Шпицбергену

Решения Норвегии о запрете доставки грузов на архипелаг Шпицберген неприемлемо. Об этом временной поверенной в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё сообщило министерство иностранных дел РФ, говорится на сайте ведомства.

«Заблокированы критически важные для обеспечения функционирования треста [«Арктикуголь»] и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств», — заявили в МИД.

Ранее в министерстве рассказали, что российская сторона потребовала от Осло скорейшего решения вопроса с транспортировкой грузов. «Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — отметили в МИД.

21 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. Сейчас вопрос о пропуске грузов находится на рассмотрении норвежского МИД.