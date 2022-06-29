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Россия потребовала от Норвегии решения вопроса с грузом для Шпицбергена

МИД России потребовал от Норвегии решить вопрос с доставкой грузов на Шпицберген

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В связи с ситуацией с доставкой грузов на Шпицберген в российский МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе. Об этом сообщается в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве рассказали, что российская сторона потребовала от Осло скорейшего решения вопроса с транспортировкой грузов. Дипломату было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой Норвегией доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на архипелаге.

«Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», — отметили в МИД.

Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. Сейчас вопрос о пропуске грузов находится на рассмотрении норвежского МИД.

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Виктория Кондратьева
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