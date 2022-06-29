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Спорт

Черчесов объяснил невозможность перехода Дзюбы в возглавляемый им клуб

Черчесов объяснил невозможность перехода Дзюбы в «Ференцварош» укомплектованным составом
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил невозможность перехода нападающего Артема Дзюбы в возглавляемый им клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дзюбу не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. А когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными», — заявил Черчесов. Он посчитал, что подобная информация появляется из-за того, что Дзюба играет важную роль в сборной России.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Отмечалось, что руководство «Фенербахче» было готово платить форварду 1,2 миллиона евро в год, однако он продолжил переговоры с «Галатасараем».

Последним клубом Дзюбы был петербургский «Зенит», за который он выступал с 2015 года. В составе команды он четыре раза становился чемпионом страны.

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