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Французский суд отклонил ходатайство осужденного на пять лет россиянина

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство осужденного на пять лет россиянина Винника
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Александра Винника, осужденного на пять лет тюремного заключения за отмывание денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По результату изучения приемлемости ходатайства и процессуальных документов, кассационный суд сообщил обвиняемому, что «не нашел возможности допустить ходатайство к рассмотрению и поэтому объявляет его непринятым».

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

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Николай Чигасов
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