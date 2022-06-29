Французский суд отклонил ходатайство осужденного на пять лет россиянина

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство осужденного на пять лет россиянина Винника

Кассационный суд Франции отклонил ходатайство россиянина Александра Винника, осужденного на пять лет тюремного заключения за отмывание денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По результату изучения приемлемости ходатайства и процессуальных документов, кассационный суд сообщил обвиняемому, что «не нашел возможности допустить ходатайство к рассмотрению и поэтому объявляет его непринятым».

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.