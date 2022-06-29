Россиянам назвали опасности хронического воспаления и способы борьбы с ним

Нутрициолог Ильичева сообщила, что при хроническом воспалении поможет квашеная капуста

Квашеная капуста и рыба помогут справиться с хроническими воспалительными процессами в организме, сообщили «Ленте.ру» нутрициолог Ольга Ильичева и диетолог Кристина Шереметьева. В беседе с изданием они объяснили россиянам, что такое хроническое воспаление и какую опасность может представлять, а также назвали способы борьбы с ним.

Ильчева обратила внимание, что воспаление — это нормальная защитная реакция организма в ответ на повреждение или воздействие бактерий, вирусов и других чужеродных веществ. Она уточнила, что в норме воспаление — это непродолжительный процесс, который заканчивается восстановлением организма.

Симптомами острого воспаления врач назвала боль, отечность, ограничение функции воспаленного органа, нарушение его работы. По словам нутрициолога, оно возникает в случае острой вирусной или бактериальной инфекции, раны и так далее.

Если воздействие негативных факторов идет постоянное и несильное, не развивается полноценного иммунного ответа, то возникает хроническое воспаление. Например, при инсулинорезистентности и постоянно высоком уровне сахара крови будет хроническое воспаление сосудов и тканей, развивающиеся процессы гликации, спайки Ольга Ильичева Диетолог

Ильичева добавила, что хроническое воспаление может сохраняться в течение всей жизни и в итоге приводить к хроническим заболеваниям: сердечно-сосудистым, нейродегенеративным, остеопорозу, гормональным нарушениям и другим.

Дисбаланс витаминов и болезни

По словам Ильичевой, наиболее частыми причинами развития хронического воспаления являются нарушение баланса Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, аллергические и инфекционные заболевания, высокая токсическая нагрузка (например, при работе с бытовой химией) и стресс.

Сахар и воспаление

Диетолог Шереметьева в свою очередь предупреждает, что из пищевых продуктов самым распространенным провокатором воспаления в организме является сахар.

Сахар оказывает подавляющее действие на нейтрофилы — лейкоциты, клетки иммунной систем, отвечающие за процесс «пожирания» вредных бактерий и микроорганизмов

Кристина Шереметьева Нутрициолог

Эксперт отметила, что вредное воздействие сахара на организм давно доказано учеными: он заставляет иммунитет работать хуже. «После введения глюкозы в организм человека фагоцитарный индекс (приблизительное измерение нейтрофильной реакции) значительно снижался. Употребление сахара не уменьшило количество нейтрофилов, но значительно снижало их реакцию на опасные микроорганизмы», — уточнила она.

Также эксперт добавила, что ранее проведенные исследования показали: переработанный сахар провоцирует выброс триггеров воспаления, которые называются цитокинами. «Поэтому продукты, содержащие в себе сахар (десерты, кондитерские изделия, сдоба, выпечка, джемы, сладкие газировки, пакетированные соки и так далее), могут усилить воспаление и ослабить иммунную систему человека», — отметила она.

Рыба и капуста спешат на помощь

Нутрициолог Ильичева успокоила, что уменьшить хроническое воспаление могут продукты, имеющие регулирующий эффект: с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот (жирная морская рыба, конопляное семя, орехи), с высоким содержанием витаминов-антиоксидантов (квашеная капуста, масло печени трески), а также снижающие процессы гликации розмарин, тимьян, фруктовые кислоты и противогрибковые продукты (кокосовое масло).

Ранее диетолог из США Молли Хембри назвала свой вариант правильного питания для избавления от хронического воспаления. По ее словам, в рационе должно быть много клюквы, черники, грейпфрута и черники.