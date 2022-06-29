Участницы шоу «Женский стендап» на ТНТ выступят на ВДНХ

Участницы шоу «Женский стендап» Мягкова, Яровицына, Щербакова выступят 9 июля на ВДНХ

Участницы популярного шоу «Женский стендап» на ТНТ выступят в Москве в рамках серии концертов МТС Live Comedy Weekends. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 9 июля в Зеленом театре на ВДНХ. На сцене выступят Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян и Белла Малу.

Шоу, предназначенное для зрителей старше 18 лет, начнется в 20:00.

Ранее Мягкова рассказала, как попасть в команду «Женского стендапа» на ТНТ. По ее словам, потенциальной кандидатке необходимо отправить видео своего выступления на почту программы. Комикесса подчеркнула, что перед этим нужно научиться писать смешно и выступать смешно.

До этого Мягкова рассказала об особенностях передачи «Женский стендап». Она заявила, что в эфире звучит качественный и искренний юмор, а также подчеркнула, что со временем шутки юмористок стали более смелыми.