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Спорт

Новый главный тренер «Спартака» объяснил решение работать в России

Тренер «Спартака» испанец Абаскаль заявил, что его убедили в безопасности работы в России
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил решение работать в России. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно оценить все: игроков, амбиции и планы клуба. Я понял, что здесь есть желание и страсть работать», — заявил испанец. Он добавил, что его убедили в безопасности нахождения в России.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в чемпионате страны и выиграл национальный кубок. 9 июля московская команда встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

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