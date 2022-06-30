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Бывший футболист «Манчестер Сити» вспомнил о переговорах с российскими клубами

Бывшего футболиста «Манчестер Сити» Эммануэля Адебайора звали в «Зенит» и другие клубы РПЛ

Фото: Carl Recine / Reuters

Тонголезский нападающий Эммануэль Адебайор рассказал, что мог оказаться в чемпионате России. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

38-летний бывший футболист «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» вспомнил, что получал предложения от ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит», в клуб из Санкт-Петербурга приглашали даже несколько раз. Я всем отказал, сказал, что это не мой уровень», — заявил Адебайор. Он подчеркнул, что на тот момент его карьера уже клонилась к завершению.

По словам Адебайора, у него было огромное желание путешествовать по миру. Для отказа российским командам у него не было четкой причины. При этом тонголезец признался, что хорошо относится к самой стране и знаком с ее футболом. В частности, высоко оценивал игру Андрея Аршавина.

Адебайор известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и мадридский «Реал». Его последним клубом стала парагвайская «Олимпия».

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