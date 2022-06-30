Вышедший на бой под флагом Канады Бетербиев рассказал об отсутствии выбора

Боксер Артур Бетербиев признался, что ему не предлагали выйти под российским флагом

Российский боксер Артур Бетербиев высказался о выходе на поединок против Джо Смита-младшего под канадским флагом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

37-летний боксер подчеркнул, что считает себя российским боксером. Незадолго до боя он получил канадское гражданство. Выход под флагом этой страны Бетербиев назвал вынужденной мерой.

Он добавил, что ему не предложили никакого выбора перед поединком. «Там вообще не было разговора, чтобы с российским флагом выходить. Такой опции вообще не было. Они могли в первую очередь заблокировать меня, просто не давать бои, а если это затянется, то просто освободить титулы», — отметил Бетербиев.

В ночь на 19 июня Бетербиев одержал победу над Смитом-младшим техническим нокаутом во втором раунде. Отечественный спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и лишил Смита-младшего пояса Всемирной боксерской организации (WBO). Он одержал 18-ю победу в карьере, ни разу не уступив.