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Спорт

Бетербиев рассказал о подаренных ему автомобилях

Боксер Артур Бетербиев не смог вспомнить количество подаренных ему автомобилей

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал о количестве подаренных ему автомобилей. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

37-летний Бетербиев отреагировал на очередную машину, которую ему подарила в качестве награды Федерация бокса России. Он признался, что не сможет вспомнить количество своих автомобилей.

«Их если считать, то это… Долго. Рамзан Ахматович [Кадыров] не было такого, чтобы меня не поощрил. И без повода может поощрить даже», — добавил он. Бетербиев отметил, что ему очень приятно такое внимание.

В ночь на 19 июня Бетербиев одержал досрочную победу над Джо Смитом-младшим техническим нокаутом во втором раунде. Отечественный спортсмен защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и лишил Смита-младшего пояса Всемирной боксерской организации (WBO). Он одержал 18-ю победу в карьере, ни разу не уступив.

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Николай Костюков
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