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В Кремле заявили о готовности ожидать решения Европы по транзиту в Калининград

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы ждать решения ЕК по транзиту в Калининград

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Москва готова ожидать решения Еврокомисии по поводу правил обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит в Калининград через Литву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова цитирует ТАСС.

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно обо всех наших озабоченностях, о де-факто положении дел. Поэтому будем ждать эту реакцию», — уточнил представитель Кремля.

О прекращении транзита товаров в Калининградскую область было объявлено в середине июня. Причиной стали санкции Европейского союза против России, введенные из-за военной операции Москвы на территории Украины. Под ограничения попали продукция из стали и чугуна, а также топливо для реактивных двигателей, парфюмерия и сигары.

30 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что ЕК опубликует свод правил обращения с товарами, которые оказались под запретом.

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Платон Щукин
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