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США провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Bloomberg: Пентагон провалил летные испытания гиперзвуковой ракеты CPS на Гавайях

Фото: Luke Lamborn / U.S. Navy / AP

Летные испытания гиперзвуковой ракеты, которые должны были состояться на Гавайях, провалены. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Минобороны США.

Подробности тестов не сообщаются. Известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты. «Отказ произошел после включения двигателя», — сказал представитель Пентагона Тим Горман.

Согласно Bloomberg, неудачные испытания стали второй попыткой запуска гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS).

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В августе 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) США успешно испытали твердотопливный двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты CPS. Испытания первой ступени CPS состоялись в мае того же года.

В августе 2021-го армия Соединенных Штатов в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полет и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), который, кроме CPS, также получит ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Испытания, проведенные ВМС и армией США, состоялись в марте 2020 года.

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Иван Потапов
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