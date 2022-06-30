Экс-чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом промоушена

Экс-чемпион UFC Биспинг заявил, что Нурмагомедов не является лучшим бойцом промоушена

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Майкл Биспинг отказался считать россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории промоушена. Его слова приводит SportsKeeda.

«Величайший боец в истории человечества, в истории [Абсолютного бойцовского чемпионата] UFC возвращается, детка! Да, я знаю, многие скажут: "Брат, это Хабиб. Он первый номер, а это все отборная фигня". Но нет, Хабиб — не лучший», — заявил он. Биспинг подчеркнул, что Нурмагомедов является одним из лучших, но первенство принадлежит американцу Джону Джонсу. «Он выносил легенду за легендой, претендента за претендентом. А затем сказал, что покончил со своей работой и переходит в тяжелый вес», — отметил экс-чемпион UFC.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт назвал тройку величайших бойцов в истории. В топ-3 попали бразильский боец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер, а также чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Бывший чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов в этот список включен не был.

Нурмагомедов становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи. Он одержал 29 побед в 29 поединках.