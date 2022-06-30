Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ

Госдума приняла закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Госдума приняла в третьем чтении закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ за границей. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает РИА Новости.

В случае дальнейшего принятия законопроекта, генпрокурор и его заместители получат право запрещать в России деятельность иностранного СМИ, если в отношении отечественной прессы за границей будут приняты враждебные решения. Также в случае дискриминации российских СМИ за рубежом иностранный журналист может лишиться аккредитации в РФ.

Помимо того, генпрокурор и его заместители смогут отзывать у средства массовой информации лицензию и признавать его регистрацию недействительной. Такая мера предусмотрена в случае, если СМИ распространяет противоправную, опасную, недостоверную общественно значимую информацию, сведения, дискредитирующие российскую армию или выражающие явное неуважение к государству, обществу, Конституции РФ. Уточняется, что за воспроизведение противоправных сообщений журналисты будут нести ответственность.

Материалы по теме:
Персональный контент или безопасность. Почему в мире приходят к необходимости регулировать рекомендательные алгоритмы
Персональный контент или безопасность.Почему в мире приходят к необходимости регулировать рекомендательные алгоритмы
12 мая 2022
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021

Также закон «Об информации» дополняется новой статьей, которая устанавливает процедуру ограничения доступа к ресурсам, на которых неоднократно была опубликована запрещенная или противоправная информация.

Ранее в июне закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ дополнили поправкой, согласно которой работу отечественных изданий будут приостанавливать на три месяца в случае публикации им фейка. Отмечалось, что медиа сможет возобновить работу досрочно по решению Роскомнадзора, если в установленный срок устранит нарушение.

О том, что в Госдуме разработали проект о зеркальном ответе на действия стран, притесняющих или запрещающих российские СМИ, сообщалось в апреле. Депутат, один из авторов инициативы Василий Пискарев выразил уверенность в том, что ограничения в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств должны получать «быстрый и симметричный ответ». Дума приняла закон в первом чтении в мае.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Полковник полиции умер во время операции на зубы в Подмосковье
«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски
Алжир захотел повысить цены на газ для Европы
Coca-Cola обвинили в введении покупателей в заблуждение
Лукашенко предостерег Европу от украинского национализма
В США рассказали об «используемом повсюду» российском «Граде»
Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада
Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей
Путин заявил о попытке подменить международное право диктатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.