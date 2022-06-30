Госдума приняла закон о зеркальном ответе на притеснения отечественных СМИ

Госдума приняла закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ за границей

Госдума приняла в третьем чтении закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ за границей. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает РИА Новости.

В случае дальнейшего принятия законопроекта, генпрокурор и его заместители получат право запрещать в России деятельность иностранного СМИ, если в отношении отечественной прессы за границей будут приняты враждебные решения. Также в случае дискриминации российских СМИ за рубежом иностранный журналист может лишиться аккредитации в РФ.

Помимо того, генпрокурор и его заместители смогут отзывать у средства массовой информации лицензию и признавать его регистрацию недействительной. Такая мера предусмотрена в случае, если СМИ распространяет противоправную, опасную, недостоверную общественно значимую информацию, сведения, дискредитирующие российскую армию или выражающие явное неуважение к государству, обществу, Конституции РФ. Уточняется, что за воспроизведение противоправных сообщений журналисты будут нести ответственность.

Также закон «Об информации» дополняется новой статьей, которая устанавливает процедуру ограничения доступа к ресурсам, на которых неоднократно была опубликована запрещенная или противоправная информация.

Ранее в июне закон о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ дополнили поправкой, согласно которой работу отечественных изданий будут приостанавливать на три месяца в случае публикации им фейка. Отмечалось, что медиа сможет возобновить работу досрочно по решению Роскомнадзора, если в установленный срок устранит нарушение.

О том, что в Госдуме разработали проект о зеркальном ответе на действия стран, притесняющих или запрещающих российские СМИ, сообщалось в апреле. Депутат, один из авторов инициативы Василий Пискарев выразил уверенность в том, что ограничения в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств должны получать «быстрый и симметричный ответ». Дума приняла закон в первом чтении в мае.