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В России оценили участие ООН в трибунале над военными Украины

МИД России скептически относится к участию ООН в трибунале над военными Украины

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Global Look Press

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев оценил участие ООН в трибунале над военными Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва скептически смотрит на такую перспективу. «Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, — очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали», — заявил он.

По его словам, российская сторона «не очень позитивно» относится к международной юстиции «в том виде, в котором она задумана». Дипломат добавил, что главная цель трибунала заключается не только в том, чтобы наказать виновных. Ильичев отметил, что также важно и способствовать национальному примирению.

«Мы очень скептически относимся [к перспективе привлечения ООН] по причине имеющегося опыта», — сказал он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления киевского режима. По его словам, трибунал должен заняться изучением преступлений украинских властей не только в Донбассе, но и в собственной стране.

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Марина Совина
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