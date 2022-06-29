Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям Киева

Бастрыкин предложил включить в международный трибунал по Украине членов СНГ, БРИКС и ШОС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления киевского режима. Об этом он заявил на Петербургском юридическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, трибунал должен заняться изучением преступлений украинских властей не только на Донбассе, но и в собственной стране. Глава ведомства предложил, что в него могут войти представители стран СНГ, БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китай, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

3 апреля Бастрыкин поддержал идею о необходимости создания трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. С такой инициативой выступили представители Луганской народной республики (ЛНР). Глава ведомства напомнил, что СКР уже на протяжении восьми лет дает правовую оценку всем противоправным действиям военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса.