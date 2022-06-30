Тайная невеста Пьера Нарцисса заявила о его проблемах со здоровьем перед смертью

Тайная невеста Пьера Нарцисса рассказала о жалобах артиста на здоровье перед смертью

Тайная невеста Пьера Нарцисса, певица и телеведущая Ксения Грин, рассказала о жалобах артиста на здоровье перед смертью. Об этом сообщает Life.ru.

Грин заявила о том, что у исполнителя были серьезные недомогания: «По поводу подагры: да, у него были болезни, это неправда, что он никому не говорил. Да, у него была подагра, да, у него были проблемы с сердцем, и да, у него были проблемы с дыханием».

Помимо этого, артистка поведала, что проживала дома у Пьера Нарцисса, так как он сделал ей предложение. По словам певицы, им всегда было весело вдвоем, однако в последнее время автор хита «Шоколадный заяц» стал «унылым» и боялся умереть от остановки сердца.

«Последние его слова: "Ксюш, мне так плохо" — перед смертью. Я последний человек, который его видел», — сообщила невеста артиста.

В четверг, 30 июня, в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве состоялось прощание с российским певцом Пьером Нарциссом. Тело исполнителя будет похоронено в Камеруне, в семейном склепе звезды.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».