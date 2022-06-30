Вдова ректора ВШСИ Полянкина рассказала о причинах его смерти

Вдова ректора ВШСИ Полянкина поделилась подробностями его последних месяцев жизни

Вдова бывшего ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина Альфира Арсланова рассказала о состоянии его здоровья в последние месяцы жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Арсланова заявила, что, когда ее супруг попал в изолятор в связи с обвинениями в мошенничестве, его лишили возможности принимать «жизненно необходимые лекарства».

Вдова бывшего ректор ВШСИ также добавила, что усугубление здоровья Полянкина, которое привело к смерти, также было связано с его напряженным состоянием и отсутствием врачебной помощи.

«Сильнейший психоэмоциональный стресс, непомерные для здоровья физические нагрузки в течение суток, а затем изоляция в виде домашнего ареста, психологическое давление в виде развернувшейся против него кампании, а также лишение возможности посещать лечащего врача существенно усугубили состояние здоровья Анатолия Евсеевича», — сообщила Арсланова.

В четверг, 30 июня, стало известно о смерти 70-летнего бывшего ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина.

В апреле сообщалось, что Полянкин уволил артиста Константина Райкина с поста художественного руководителя ВШСИ. 15 апреля Бабушкинский суд Москвы арестовал ректора ВШСИ в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.