Роднина одной фразой оценила желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США

Ирина Роднина заявила, что не удивлена желанию Дэвис и Смолкина выступать за сборную США

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина одной фразой оценила желание российской пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную США. Ее слова приводит Sport24.

«Хорошо там, где нас нет», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что сама никогда не задумывалась о смене спортивного гражданства, поэтому с трудом может оценить мотивы пары. При этом депутат подчеркнула, что не удивлена происходящему.

29 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Спортсмены выступят перед федерацией 30 июня. Отмечается, что в данный момент фигуристы тренируются в Штатах.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

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