Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
0:3
Завершен
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
Завтра
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Спорт

Роднина одной фразой оценила желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США

Ирина Роднина заявила, что не удивлена желанию Дэвис и Смолкина выступать за сборную США

Фото: State Duma Russia / Globallookpess.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина одной фразой оценила желание российской пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную США. Ее слова приводит Sport24.

«Хорошо там, где нас нет», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что сама никогда не задумывалась о смене спортивного гражданства, поэтому с трудом может оценить мотивы пары. При этом депутат подчеркнула, что не удивлена происходящему.

29 июня стало известно, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Спортсмены выступят перед федерацией 30 июня. Отмечается, что в данный момент фигуристы тренируются в Штатах.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

Время роста


Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине
В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен
Байден обещал Эрдогану получить «зеленый свет» от Конгресса на поставку F-16
Россиян предупредили об одном изменении в выдаче паспорта
Известная певица поделилась историями о безумных поклонниках
В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза
Роднина одной фразой оценила желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США
Путин раскритиковал Джонсона за слова о «токсичной маскулинности»
В США объяснили уникальность старейшей подлодки ЧФ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.