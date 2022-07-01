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Большунов оценил использование его фото для мотивации норвежских лыжников

Российский лыжник Большунов заявил, что норвежцы часто вешают его портрет для мотивации

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов оценил использование его фото для мотивации норвежских атлетов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Большунов заявил, что норвежцы часто поступают подобным образом, чтобы стимулировать спортсменов. При этом сам он вешать фото иностранцев на тренировках отказался. «Приклеить портрет [норвежского лыжника Йоханнеса] Клебо на мяч, который бросал на землю? Да, работа пойдет мощнее, но я так делать не буду, потому что уважаю соперников», — добавил россиянин.

Ранее норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что Большунов — лучший лыжник мира последних лет и тот, кого нужно победить. По словам специалиста, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.

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