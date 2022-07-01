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В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия

Военный обозреватель Литовкин заявил о важности трофейных систем управления боем

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные захватывают оружие иностранного производства. Военный обозреватель Дмитрий Литовкин написал для ТАСС о важности трофейных систем автоматизации управления боем.

Ранее французский политик Режис Кастельно сообщил, что российские военные захватили гаубицы Caesar, которые Франция поставила Украине. Литовкин заявил, что гаубица сама по себе является неактуальным приобретением для российских оружейников.

«Но суть в другом: вместе с французскими машинами в руки наших военных попали современные системы автоматизации управления боем. Этот подарок стоит двух самоходок», — объяснил он.

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Литовкин добавил, что цифровые системы управления боем имеют решающее значение для современной техники. По его словам, в российскую армию подобная техника «только приходит». В 2020 году на форуме «Армия» показали изделие «Планшет-А», которое позволяет автоматизировать управление артиллерийскими и минометными подразделениями, а также расчетами реактивных систем залпового огня.

По мнению военного обозревателя, американские буксируемые гаубицы M777 отправили на Украину без подобных систем из-за опасений, что они станут трофеями.

В июне «Уралвагонзавод» прокомментировал сообщение Режиса Кастельно о захвате двух самоходных гаубиц Caesar российскими военными. В том же месяце в публикации The Economic Times отметили, что украинские военные столкнулись с проблемами из-за неумения пользоваться западными образцами вооружения.

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Даниил Иринин
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