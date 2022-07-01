Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Вопрос о возможности закрытия российского посольства в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел (МИД), при необходимости о ситуации будет докладываться президенту. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что власти Болгарии так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипработников, поэтому она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ.
28 июня София решила выслать российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В МИД России пообещали ответить на этот шаг.
В свою очередь, президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знает, почему София решила выслать российских дипломатов из страны. Он не смог назвать причины объявления 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата.