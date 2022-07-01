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Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии

Пресс-секретарь Песков заявил, что вопрос закрытия посольства в Софии рассмотрит МИД

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Вопрос о возможности закрытия российского посольства в Болгарии будет рассматриваться Министерством иностранных дел (МИД), при необходимости о ситуации будет докладываться президенту. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что власти Болгарии так и не выполнили ее требование о возвращении в страну 70 российских дипработников, поэтому она готова поставить перед Москвой вопрос о закрытии дипмиссии РФ.

28 июня София решила выслать российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения. В МИД России пообещали ответить на этот шаг.

В свою очередь, президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знает, почему София решила выслать российских дипломатов из страны. Он не смог назвать причины объявления 70 российских дипломатов в республике персонами нон грата.

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Сергей Истомин
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