На Амурском заводе заложили новый корвет

На АСЗ заложили новый корвет проекта 20385 «Быстрый» для ТОФ России

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре заложили новый корвет проекта 20385 «Быстрый». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

В торжественном мероприятии приняли участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, генеральный директор АСЗ Владимир Кулаков, первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

«Технологическая оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы в городе Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяет в срок решать задачи по постройке и испытаниям кораблей класса корвет», — приводит пресс-служба ТОФ России слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

В мае 2021 года обозреватель Крис Осборн в статье для журнала The National Interest заметил, что Военно-морской флот (ВМФ) России представляет реальную угрозу, поскольку может противостоять США и НАТО, несмотря на неравенство по числу кораблей.