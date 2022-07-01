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Бывшего зампреда Центробанка осудят за миллиардную растрату ценных бумаг

Экс-зампреда Центробанка Корищенко осудят за растрату ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей
Константин Корищенко

Константин Корищенко. Фото: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Бывшего заместителя председателя Банка России и экс-председателя правления «Инвестбанка» Константина Корищенко осудят по делу о растрате ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вместе с ним перед судом предстанет бывший руководитель нескольких офшорных компаний Максим Пальчун.

По данным следствия, в 2013 году сообщники вывели активы из «Инвестбанка» с помощью подконтрольных фирм в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия фигурантов привели к банкротству кредитной организации. Обязательство перед вкладчиками пришлось выполнять государству в лице Агентства по страхованию вкладов.

16 июня 2021 года Корищенко и Пальчуна задержали, позже им предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере.

В ходе арбитражного судопроизводства имущество одного из соучастников стоимостью 800 миллионов рублей было возращено банку. Также по ходатайству следователя был наложен арест на ценные бумаги на сумму в 500 миллионов рублей.

Корищенко занимал пост заместителя председателя Центробанка с 2002 по 2008 год, а затем стал заведовать кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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Елизавета Новикова
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