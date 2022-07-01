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«Газпром» сообщил о падении экспорта газа почти на треть

«Газпром» сообщил о падении экспорта газа в дальнее зарубежье на 31 процент

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

В первом полугодии текущего года поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье упали почти на треть (31 процент) по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 68,9 миллиарда кубометров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Добыча за шесть месяцев составила 238,4 миллиарда кубометров, снижение на 8,6 процента в годовом выражении. Поставки на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года. Отдельно в компании отметили, что прокачка трубопроводного газа в Китай выросла на 63,4 процента, однако абсолютных данных в компании не привели.

По сравнению с маем среднесуточный экспорт «Газпрома» в июне снизился на четверть, до 263,3 миллиона кубометров. Основной причиной стало снижение поставок по газопроводу «Северный поток» — со 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов.

В холдинге утверждают, что на уменьшение объемов прокачки пошли из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». Один из агрегатов, переданный на ремонт производителю — немецкой компании Siemens, оказался заблокирован в Канаде из-за санкций. Другой пришлось вывести из эксплуатации из-за невозможности техобслуживания.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя ситуацию, утверждал, что исправить ситуацию без доступа к оборудованию невозможно. Либо Siemens вернет оборудование, либо объем прокачки сохранится. Соответствующие переговоры ведутся, но пока к успеху не привели.

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Германия в такие объяснения верить отказывается. Исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер заявил, что отсутствие одной турбины никак не может вызвать больших проблем с прокачкой, поэтому в действиях российской компании очевидны политические мотивы.

На фоне обрушения объема экспорта акционеры «Газпрома» 30 июня решили отказаться от выплаты дивидендов, хотя еще в мае совет директоров давал соответствующие рекомендации. После этого решения акции компании рухнули более чем на треть.

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Платон Щукин
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