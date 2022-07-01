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Спорт

Кремль сделал новое заявление об аресте американской баскетболистки в России

Песков заявил, что не имеет права обсуждать арест американской баскетболистки Грайнер
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России. Новое заявление представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков сказал, что не имеет права обсуждать действия российского суда. Он обратил внимание на то, что спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. «Есть законы, которые предусматривают наказания за подобные преступления, но это только констатация. Вот с чем она была задержана и что есть в нашем законодательстве», — подчеркнул пресс-секретарь.

28 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ведется активная работа над тем, чтобы помочь Грайнер. Он подчеркнул, что российское правительство должно освободить спортсменку, позволить ей вернуться домой целой и невредимой.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

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