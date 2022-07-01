Финляндия отказалась выдавать своих граждан другим странам
Финляндия ни при каких обстоятельствах не будет выдавать своих граждан другим государствам. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle.
Слова дипломата прозвучали в ответ на вопрос о том, будет ли финская сторона выдавать Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если они кажутся гражданами Финляндии. Как отметил Хаависто, финское законодательство может признать террористами и подвергнуть экстрадиции только людей, виновных в подготовке или совершении теракта.
При этом министр заявил, что Финляндия намерена наладить сотрудничество с Турцией в области антитеррористической деятельности. «Сотрудничество с турецкими властями по любой дополнительной информации о лицах и группировках, обозначенных Турцией, безусловно, будет налажено в ближайшее время», — заявил он.
Речь идет о признанных турецкими властями террористическими организациями РПК и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как заявил Хаависто, сейчас Турция требует у Финляндии экстрадировать 12 человек, однако соглашения ни по одному из них еще не достигнуты.
30 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция гарантировала, что экстрагирует в Турцию 73 членов Рабочей партии Курдистана. «Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — заявил турецкий лидер.
29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению.
2 июня депутат финского парламента и председатель Курдской группы дружбы Йохан Кварнстрем заявил, что Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из РПК и членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО). «Этих лиц мы не можем выдать. Этого не позволяет наша правовая система», — подчеркнул Кварнстрем.