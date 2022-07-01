Финляндия отказалась выдавать своих граждан другим странам

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна не будет выдавать своих граждан

Финляндия ни при каких обстоятельствах не будет выдавать своих граждан другим государствам. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle.

Слова дипломата прозвучали в ответ на вопрос о том, будет ли финская сторона выдавать Турции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если они кажутся гражданами Финляндии. Как отметил Хаависто, финское законодательство может признать террористами и подвергнуть экстрадиции только людей, виновных в подготовке или совершении теракта.

При этом министр заявил, что Финляндия намерена наладить сотрудничество с Турцией в области антитеррористической деятельности. «Сотрудничество с турецкими властями по любой дополнительной информации о лицах и группировках, обозначенных Турцией, безусловно, будет налажено в ближайшее время», — заявил он.

Речь идет о признанных турецкими властями террористическими организациями РПК и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как заявил Хаависто, сейчас Турция требует у Финляндии экстрадировать 12 человек, однако соглашения ни по одному из них еще не достигнуты.

30 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция гарантировала, что экстрагирует в Турцию 73 членов Рабочей партии Курдистана. «Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — заявил турецкий лидер.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению.

2 июня депутат финского парламента и председатель Курдской группы дружбы Йохан Кварнстрем заявил, что Финляндия не станет экстрадировать в Турцию курдов из РПК и членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО). «Этих лиц мы не можем выдать. Этого не позволяет наша правовая система», — подчеркнул Кварнстрем.